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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1582 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1582 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1582 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1582 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (7)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша Шеляг 1582 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1582 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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