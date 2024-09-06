Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1578 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1578
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1578 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
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Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2023
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Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 6 июня 2023
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Дата 1 июня 2023
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Дата 2 апреля 2023
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Дата 8 февраля 2023
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Дата 8 февраля 2023
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