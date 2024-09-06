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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1578 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1578 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1578 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1578
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1578 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Stare Monety (1)
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  • WCN (21)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (4)
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Шеляг 1578 "Гданьск" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1578 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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