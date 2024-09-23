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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1582 года "Тип 1580-1586". Большая монограмма (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Большая монограмма

Аверс монеты - Шеляг 1582 года "Тип 1580-1586" Большая монограмма - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1582 года "Тип 1580-1586" Большая монограмма - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1582 года. Большая монограмма. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1400 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
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Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1582 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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