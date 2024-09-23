Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1582 года "Тип 1580-1586". Большая монограмма (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Большая монограмма
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1582 года. Большая монограмма. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1400 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
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