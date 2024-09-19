Трояк (3 гроша) 1582 года "Большая голова". Портрет в рамке (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1582 года "Большая голова". Портрет в рамке. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

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