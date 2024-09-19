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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1582 года "Большая голова". Портрет в рамке (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Портрет в рамке

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1582 года "Большая голова" Портрет в рамке - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1582 года "Большая голова" Портрет в рамке - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1582 года "Большая голова". Портрет в рамке. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
7050 $
Цена в валюте аукциона 7050 USD
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
17822 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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