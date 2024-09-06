Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1582 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1582 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2300 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 25 марта 2023
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Дата 26 января 2023
Сохранность XF
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Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность UNC
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Дата 10 октября 2021
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Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
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Сохранность XF
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Сохранность F
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Дата 13 февраля 2019
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Дата 12 июня 2018
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