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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1582 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1582 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1582 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1582 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2300 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

Сохранность
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  • Wójcicki (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 25, 2017
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 25 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1582 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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