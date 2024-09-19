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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1582 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1582 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1582 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1582 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 9400 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WAG (2)
  • WCN (9)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
2334 $
Цена в валюте аукциона 9400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Golden Lion - October 8, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Solidus Numismatik - February 17, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе Rauch - September 15, 2018
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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