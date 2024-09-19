Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1582 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1582
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1582 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 9400 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (1)
- GGN (1)
- Golden Lion (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (19)
- MARCINIAK (7)
- PDA & PGN (4)
- Poznański Dom Aukcyjny (2)
- Rauch (4)
- Rzeszowski DA (1)
- Solidus Numismatik (1)
- WAG (2)
- WCN (9)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
2334 $
Цена в валюте аукциона 9400 PLN
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1582 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск