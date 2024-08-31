Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1582 года "Гданьск". Односторонний оттиск реверса (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Односторонний оттиск реверса
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,4 - 3,3 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1582
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1582 года "Гданьск". Односторонний оттиск реверса. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2394 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.
Сохранность
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- WCN (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
3938 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
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