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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1582 года "Гданьск". Односторонний оттиск реверса (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Односторонний оттиск реверса

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1582 года "Гданьск" Односторонний оттиск реверса - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1582 года "Гданьск" Односторонний оттиск реверса - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 - 3,3 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1582 года "Гданьск". Односторонний оттиск реверса. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2394 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
1279 $
Цена в валюте аукциона 4900 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
3938 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Гданьск" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Гданьск" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1582 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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