Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1582 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1582 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1950 PLN. Торги состоялись 17 марта 2023.
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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