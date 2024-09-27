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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1582 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Денарий 1582 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Денарий 1582 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Денарий
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1582 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1950 PLN. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (1)
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша Денарий 1582 "Гданьск" на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1582 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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