Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 10 дукатов 1582 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1582 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Otto Helbing за 1400 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.
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