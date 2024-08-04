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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 10 дукатов 1582 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Донатив 10 дукатов 1582 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Донатив 10 дукатов 1582 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 10 дукатов
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1582 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Otto Helbing за 1400 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.

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Польша 10 дукатов 1582 "Гданьск" (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 10 дукатов 1582 "Гданьск" (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 дукатов 1582 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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