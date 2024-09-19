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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донативные монеты 10 дукатов Стефана Батория - Польша

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10 дукатов 1582 Донатив

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1582 0 1
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