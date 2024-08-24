Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1582 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (380)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1582 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3300 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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