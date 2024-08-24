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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1582 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1582 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1582 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,45 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (380)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1582 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3300 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Bruun Rasmussen - April 14, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1582 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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