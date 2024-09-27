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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1582 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Денарий 1582 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Денарий 1582 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,31 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Денарий
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1582 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 32000 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (1)
  • PDA & PGN (1)
Польша Денарий 1582 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Денарий 1582 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1158 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша Денарий 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Денарий 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
6922 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Польша Денарий 1582 "Рига" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1582 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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