Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1582 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,31 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Денарий
- Год 1582
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1582 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 32000 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- MARCINIAK (1)
- PDA & PGN (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
6922 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Где продать?
Для продажи Денарий 1582 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск