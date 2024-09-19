Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1579 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Денарий
- Год 1579
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1579 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
495 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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