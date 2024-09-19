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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1579 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Денарий 1579 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Денарий 1579 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Денарий
  • Год 1579
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1579 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (9)
  • WDA - MiM (5)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
495 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Денарий 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1579 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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