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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1579 года (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1579 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1579 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,93 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1579
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1579 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 492 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 43000 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1579 на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
4304 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1579 на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
13798 $
Цена в валюте аукциона 43000 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1579 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1579 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1579 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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