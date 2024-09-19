Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1579 года (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1579 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 492 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 43000 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
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