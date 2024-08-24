Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1579 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,6 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1579
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1579 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 39000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (1)
- Künker (4)
- MARCINIAK (6)
- Niemczyk (8)
- Rzeszowski DA (1)
- Sonntag (1)
- WCN (9)
- WDA - MiM (1)
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск