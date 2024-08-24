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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1579 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1579 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1579 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,6 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1579
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1579 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 39000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
9653 $
Цена в валюте аукциона 39000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1579 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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