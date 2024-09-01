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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1579 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1579 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1579 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,42 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1579
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1579 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2420 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
740 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
659 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1579 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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