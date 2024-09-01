Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1579 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1579 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2420 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
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Дата 11 октября 2019
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF40 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
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Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
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