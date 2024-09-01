Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1625 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,04 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1625
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1625 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3119 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
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