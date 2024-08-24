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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1616 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1616 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1616 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,55 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1616 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша 1 грош 1616 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1616 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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