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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1601 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1601 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1601 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1601 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе Numisbalt за 280 EUR. Торги состоялись 30 июня 2023.

Сохранность
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  • Numedux (1)
  • Numisbalt (3)
  • WCN (2)
Польша 1 грош 1601 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Польша 1 грош 1601 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Польша 1 грош 1601 "Литва" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша 1 грош 1601 "Литва" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1601 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1601 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 1 грош 1601 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1601 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1601 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1601 "Литва" на аукционе GGN - April 17, 1999
Польша 1 грош 1601 "Литва" на аукционе GGN - April 17, 1999
Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1601 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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