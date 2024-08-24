Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1601 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1601
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1601 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе Numisbalt за 280 EUR. Торги состоялись 30 июня 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- GGN (1)
- MARCINIAK (2)
- Numedux (1)
- Numisbalt (3)
- WCN (2)
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 грош 1601 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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