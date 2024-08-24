Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1626 года "Литва". Погоня в щите (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Погоня в щите
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,04 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1626
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1626 года "Литва". Погоня в щите. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1600 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2023
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Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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