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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1626 года "Литва". Погоня в щите (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Погоня в щите

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Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,04 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1626
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1626 года "Литва". Погоня в щите. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1600 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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