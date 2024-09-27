Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1627 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,04 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1627
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1627 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1602 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1900 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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