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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1627 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1627 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1627 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,04 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1627
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1627 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1602 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1900 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 1 грош 1627 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1627 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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