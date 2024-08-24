Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1607 года "Литва". Богория без щита. Рамка с обеих сторон (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Богория без щита. Рамка с обеих сторон
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1607
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1607 года "Литва". Богория без щита. Рамка с обеих сторон. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2020.
Сохранность
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