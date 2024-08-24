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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1607 года "Литва". Богория без щита. Рамка с обеих сторон (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Богория без щита. Рамка с обеих сторон

Аверс монеты - 1 грош 1607 года "Литва" Богория без щита Рамка с обеих сторон - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1607 года "Литва" Богория без щита Рамка с обеих сторон - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1607
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1607 года "Литва". Богория без щита. Рамка с обеих сторон. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2020.

Сохранность
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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