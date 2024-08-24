1 грош 1607 года "Литва". Богория без щита. Рамка с обеих сторон (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1607 года "Литва". Богория без щита. Рамка с обеих сторон. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2020.

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