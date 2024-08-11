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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1614 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1614 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1614 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,04 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1614 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 23000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1614 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 1 грош 1614 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
6336 $
Цена в валюте аукциона 23000 PLN
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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