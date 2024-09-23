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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1614 года "Тип 1600-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1614 года "Тип 1600-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1614 года "Тип 1600-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1614 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3264 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9250 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (2)
  • Numis Poland (1)
  • WCN (2)
Польша 1 грош 1614 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2295 $
Цена в валюте аукциона 9250 PLN
Польша 1 грош 1614 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
744 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша 1 грош 1614 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1614 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1614 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 1 грош 1614 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 грош 1614 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 1 грош 1614 на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1614 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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