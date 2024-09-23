Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1614 года "Тип 1600-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1614
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1614 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3264 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9250 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
- MARCINIAK (4)
- Niemczyk (2)
- Numis Poland (1)
- WCN (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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