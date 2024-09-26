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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1626 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1626 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1626 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,04 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1626
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (205)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1626 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2100 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1626 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Где продать?

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