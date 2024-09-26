Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1626 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,04 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1626
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (205)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1626 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2100 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
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Сохранность (слабы)
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
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