Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1009 (1609) года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,04 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1009 (1609)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1009 (1609) года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1800 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
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- MARCINIAK (2)
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- Wójcicki (2)
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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