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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1009 (1609) года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1009 (1609) года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1009 (1609) года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,04 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1009 (1609)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1009 (1609) года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1800 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
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  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (2)
Польша 1 грош 1009 (1609) "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1009 (1609) "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 1 грош 1009 (1609) "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1009 (1609) "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1009 (1609) "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1009 (1609) "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 1 грош 1009 (1609) "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 грош 1009 (1609) "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1009 (1609) "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 1 грош 1009 (1609) "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1009 (1609) "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1009 (1609) "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1609 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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