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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1608 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1608 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1608 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1608
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1608 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 900 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
  • Numisbalt (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1608 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1608 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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