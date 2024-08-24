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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1597 года "Тип 1579-1599" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1597 года "Тип 1579-1599" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1597 года "Тип 1579-1599" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1597 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5824 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.

Сохранность
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Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша 1 грош 1597 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1597 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 1 грош 1597 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1597 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1597 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1597 на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 1 грош 1597 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
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Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша 1 грош 1597 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 1 грош 1597 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 1 грош 1597 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU53 PCGS
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 1 грош 1597 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 1 грош 1597 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 1 грош 1597 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1597 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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