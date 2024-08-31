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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1597 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Широкий портрет
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет без горгеры
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет с горгерой
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1597
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1597 Гданьск
Средняя цена 7700 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Дукат 1597 Рига
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1597 IF Олькушский монетный двор
Средняя цена 100 $
Продажи
0 370
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1597 IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 80 $
Продажи
0 578
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1597 Рига
Средняя цена 55 $
Продажи
6 339
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1597 Литва Дата внизу
Средняя цена 160 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1597 Литва Дата вверху
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF Всховский монетный двор
Средняя цена 840 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1597 IF Всховский монетный двор
Средняя цена 55 $
Продажи
0 265
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR Быдгощский монетный двор
Средняя цена 90 $
Продажи
1 448
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1597 IF Люблинский монетный двор
Средняя цена 260 $
Продажи
1 461
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1597 IF Люблинский монетный двор Дата вверху
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 грош 1597
Средняя цена 330 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
1 грош 1597 I IF
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 грош 1597
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 грош 1597 IF
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Познаньский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1597 IF Познаньский монетный двор
Средняя цена 260 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Шеляг 1597 IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Шеляг 1597 IF Всховский монетный двор
Средняя цена 170 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Шеляг 1597 Быдгощский монетный двор
Средняя цена 180 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шеляг 1597 Рига
Средняя цена 50 $
Продажи
2 47
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) M Мальборкский монетный двор Антикварная подделка
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий 1597 Гданьск
Средняя цена 110 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) L
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) W
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
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