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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1597 года IF "Люблинский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1597 года IF "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1597 года IF "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (461) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1597 года "Люблинский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 27000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность F
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Via - February 26, 2024
Продавец Via
Дата 26 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Где купить?
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Naumann - August 4, 2024
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2024
Сохранность XF
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