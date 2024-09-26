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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1597 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1597 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1597 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1597 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1173 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2100 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
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  • Poznański Dom Aukcyjny (4)
  • Stary Sklep (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1597 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1597 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Шеляг 1597 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1597 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша Шеляг 1597 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1597 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1597 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1597 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1597 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Шеляг 1597 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1597 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Шеляг 1597 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1597 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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