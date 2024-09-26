Шеляг 1597 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1597 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1173 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2100 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

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