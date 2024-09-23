Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1597 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1597
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1597 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2900 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Numedux
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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