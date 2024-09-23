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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1597 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1597 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1597 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1597 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2900 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 575 PLN
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 6, 2020
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 6, 2020
Продавец Numedux
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Денарий 1597 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1597 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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