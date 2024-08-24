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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1597 года "Литва". Дата внизу (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Дата внизу

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1597 года "Литва" Дата внизу - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1597 года "Литва" Дата внизу - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1597 года "Литва". Дата внизу. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7200 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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