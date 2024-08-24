Трояк (3 гроша) 1597 года "Литва". Дата внизу (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1597 года "Литва". Дата внизу. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7200 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

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