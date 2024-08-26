Шеляг 1597 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1597 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.

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