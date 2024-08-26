Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1597 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1597 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
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