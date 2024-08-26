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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1597 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1597 года IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1597 года IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1597 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.

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Польша Шеляг 1597 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шеляг 1597 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Шеляг 1597 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Шеляг 1597 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша Шеляг 1597 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1597 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1597 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша Шеляг 1597 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1597 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шеляг 1597 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1597 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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