Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1597 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (339)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1597 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4850 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (5)
- Bereska (1)
- Cieszyńskie CN (1)
- CNG (1)
- Coins.ee (20)
- COINSNET (4)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (5)
- GGN (3)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (3)
- JMPG (1)
- Karbownik (2)
- Katz (2)
- Künker (5)
- MARCINIAK (30)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Münzen & Medaillen (1)
- Naumann (5)
- Niemczyk (37)
- Numedux (20)
- Numimarket (6)
- NUMIS Klitończyk (1)
- Numis Poland (2)
- Numisbalt (27)
- PDA & PGN (1)
- Pesek Auctions (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (7)
- Provenance Auctions (1)
- Rauch (6)
- Rzeszowski DA (65)
- Savoca Numismatik (1)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- Stare Monety (6)
- Stary Sklep (16)
- Tempus (8)
- WAG (1)
- WCN (19)
- WDA - MiM (9)
- Wójcicki (10)
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 17
Где купить?
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск