Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1597 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1597 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1597 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (339)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1597 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4850 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (5)
  • Bereska (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (20)
  • COINSNET (4)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (5)
  • GGN (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (3)
  • JMPG (1)
  • Karbownik (2)
  • Katz (2)
  • Künker (5)
  • MARCINIAK (30)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Naumann (5)
  • Niemczyk (37)
  • Numedux (20)
  • Numimarket (6)
  • NUMIS Klitończyk (1)
  • Numis Poland (2)
  • Numisbalt (27)
  • PDA & PGN (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (7)
  • Provenance Auctions (1)
  • Rauch (6)
  • Rzeszowski DA (65)
  • Savoca Numismatik (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • Stare Monety (6)
  • Stary Sklep (16)
  • Tempus (8)
  • WAG (1)
  • WCN (19)
  • WDA - MiM (9)
  • Wójcicki (10)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Naumann - May 5, 2024
Продавец Naumann
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1597 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1597 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск