Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1597 года IF "Люблинский монетный двор". Дата вверху (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Дата вверху
Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1597
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Люблин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1597 года "Люблинский монетный двор" со знаком IF. Дата вверху. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы
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