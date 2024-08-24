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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1597 года IF "Люблинский монетный двор". Дата вверху (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Дата вверху

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1597 года IF "Люблинский монетный двор" Дата вверху - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1597 года IF "Люблинский монетный двор" Дата вверху - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1597 года "Люблинский монетный двор" со знаком IF. Дата вверху. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы

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Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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