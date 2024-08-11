Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1597 года "Литва". Дата вверху (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Дата вверху
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1597
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1597 года "Литва". Дата вверху. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 497 проданному на аукционе Stary Sklep за 36000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1731 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
8346 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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