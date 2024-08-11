Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1597 года "Литва". Дата вверху (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Дата вверху

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1597 года "Литва" Дата вверху - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1597 года "Литва" Дата вверху - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1597 года "Литва". Дата вверху. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 497 проданному на аукционе Stary Sklep за 36000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Leo Hamburger (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (5)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (3)
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1731 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
8346 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1597 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1597 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск