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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1597 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1597 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1597 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1597 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 1372 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 22000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1372 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша 1 грош 1597 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1597 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3339 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша 1 грош 1597 на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1 грош 1597 на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша 1 грош 1597 на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 1 грош 1597 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1597 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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