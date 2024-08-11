Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1597 года IF "Тип 1597-1627" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1597
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Люблин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1597 года со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8500 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2015.
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
2049 $
Цена в валюте аукциона 7750 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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