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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1597 года IF "Тип 1597-1627" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1597 года IF "Тип 1597-1627" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1597 года IF "Тип 1597-1627" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1597 года со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8500 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2015.

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Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
1780 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
2049 $
Цена в валюте аукциона 7750 PLN
Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 IF на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1597 IF на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1597 IF на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1597 IF на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 IF на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 1 грош 1597 IF на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1597 IF на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 1 грош 1597 IF на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 грош 1597 IF на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1597 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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