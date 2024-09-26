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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1597 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1597 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1597 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1597 года "Рига". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 400000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Niemczyk (1)
  • Александр (1)
Польша Дукат 1597 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Дукат 1597 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
84528 $
Цена в валюте аукциона 400000 PLN
Польша Дукат 1597 "Рига" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
58350 $
Цена в валюте аукциона 50000 EUR
Польша Дукат 1597 "Рига" на аукционе Александр - August 27, 2015
Польша Дукат 1597 "Рига" на аукционе Александр - August 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 августа 2015
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1597 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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