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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1597 года I IF "Тип 1579-1599" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1597 года I IF "Тип 1579-1599" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1597 года I IF "Тип 1579-1599" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1597 года со знаком I IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Stary Sklep за 21000 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Польша 1 грош 1597 I IF на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1 грош 1597 I IF на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
5212 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша 1 грош 1597 I IF на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1597 I IF на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
3549 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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