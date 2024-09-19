1 грош 1597 года I IF "Тип 1579-1599" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1597 года со знаком I IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Stary Sklep за 21000 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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