Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1597 года I IF "Тип 1579-1599" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1597
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1597 года со знаком I IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Stary Sklep за 21000 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
5212 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Где продать?
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