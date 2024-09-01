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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1597 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1597 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1597 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1597 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Stary Sklep за 800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1597 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1597 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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