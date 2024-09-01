Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1597 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1597
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1597 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Stary Sklep за 800 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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