Трояк (3 гроша) 1597 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1597 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2185 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1800 PLN. Торги состоялись 8 января 2022.

Сохранность UNC (40) AU (5) XF (129) VF (69) Нет оценки (22) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (4) MS63 (7) MS62 (10) MS61 (6) AU53 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (31)

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