Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1597 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1597
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1597 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1400 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Numedux (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- WCN (3)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность F
Цена
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