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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1597 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1597 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1597 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1597 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1400 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numedux (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Шеляг 1597 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг 1597 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Шеляг 1597 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шеляг 1597 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1597 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1597 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Шеляг 1597 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1597 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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