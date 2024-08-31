Шеляг 1597 года IF HR "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1597 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1200 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность VF (5)