Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1597 года IF HR "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1597
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1597 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1200 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
- Numedux (1)
- Tempus (1)
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- Wójcicki (1)
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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