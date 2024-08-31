Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1597 года IF HR "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1597 года IF HR "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1597 года IF HR "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1597 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1200 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Numedux (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Польша Шеляг 1597 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1597 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Шеляг 1597 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шеляг 1597 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1597 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Шеляг 1597 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1597 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1597 IF HR "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1597 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1597 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск