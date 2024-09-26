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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1597 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1597 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1597 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1597 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 64000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
7780 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
9242 $
Цена в валюте аукциона 8750 EUR
Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Schulman - June 17, 2021
Продавец Schulman
Дата 17 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - May 16, 2021
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе ANTIUM AURUM - October 2, 2020
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Emporium Hamburg - September 9, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Emporium Hamburg - January 5, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Gärtner - February 10, 2017
Продавец Gärtner
Дата 10 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1597 "Гданьск" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1597 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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