Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1597 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1597
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1597 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 64000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
9242 $
Цена в валюте аукциона 8750 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 17 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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