Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1597 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1597
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (448)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1597 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 2900 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
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Сохранность MS62 NGC
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Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
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