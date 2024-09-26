Трояк (3 гроша) 1597 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1597 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 2900 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2023.

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