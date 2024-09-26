Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1597 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1597 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1597 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1597
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (448)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1597 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 2900 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Cieszyńskie CN (2)
  • Coins.ee (6)
  • COINSNET (10)
  • DESA (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (4)
  • Frühwald (1)
  • GGN (12)
  • Golden Lion (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Janas (2)
  • Katz (4)
  • Künker (3)
  • Leu (3)
  • MARCINIAK (56)
  • Monety i Medale (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Naumann (3)
  • Niemczyk (63)
  • Numedux (27)
  • Numimarket (7)
  • Numisbalt (15)
  • PDA & PGN (3)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (9)
  • Rauch (5)
  • Rzeszowski DA (56)
  • Solidus Numismatik (5)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (27)
  • Tempus (7)
  • Via (1)
  • WAG (2)
  • WCN (47)
  • WDA - MiM (21)
  • Wójcicki (38)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1597 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность AU50 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1597 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1597 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск