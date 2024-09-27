Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1623 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,63 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1623
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков, Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1623 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1450 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 1 марта 2024
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 1 октября 2023
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Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
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Дата 12 февраля 2023
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