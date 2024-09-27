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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1623 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1623 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1623 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,63 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1623 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1450 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1623 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша 1 грош 1623 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 240 CZK
Польша 1 грош 1623 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша 1 грош 1623 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Польша 1 грош 1623 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1623 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1623 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 1 грош 1623 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1623 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1623 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1623 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1623 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1623 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 грош 1623 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 грош 1623 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1623 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1623 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 грош 1623 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1623 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1623 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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