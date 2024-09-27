Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1613 года "Тип 1600-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1613
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1613 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2188 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
Сохранность
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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