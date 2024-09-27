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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1613 года "Тип 1600-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1613 года "Тип 1600-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1613 года "Тип 1600-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1613
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1613 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2188 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (7)
  • Niemczyk (3)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Stary Sklep (1)
Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 1 грош 1613 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1613 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 1 грош 1613 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1613 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1613 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 1 грош 1613 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 1 грош 1613 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша 1 грош 1613 на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша 1 грош 1613 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1613 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1613 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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