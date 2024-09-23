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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1262 (1626) года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1262 (1626) года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1262 (1626) года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,04 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1262 (1626)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1262 (1626) года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе Numisbalt за 170 EUR. Торги состоялись 13 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VG
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 1 грош 1262 (1626) "Литва" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1626 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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